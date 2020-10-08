大客戶任天堂等在季底前拉貨，記憶體製造廠旺宏(2337)2020年9月合併營收衝達歷史第二高，為46.63億元，月增率達47.9%，比去年同期的歷史最高50.8億元下滑8.2%。旺宏第三季營收拉尾盤，季度營收109.56億元，比第二季的92.71億元增長18.18%，單季營收並創下採合併營收後之次高紀錄，也是公司歷年第三高。

旺宏上周在法人聯手買超，帶動股價突破季線，本周一雖外資一度調節賣超1.56萬張，但近兩天，土洋法人又再度聯手買超，累計兩天以來，三大法人共計買超旺宏約4357張。

華為禁令也帶動提前拉貨效益，旺宏9月營收拉高，旺宏今年1月至9月的合併營收達296.43億元，創下歷史同期新高，與2019年同期相較增加16.6%。

美國對華為禁令於9月15日生效，旺宏董事長吳敏求日前表示，華為是旺宏第3大客戶，旺宏會向美國提出申請出貨華為許可。吳敏求預測，在美國選舉之前獲准出貨的機率小，禁令將是旺宏第四季營運變數，但是今年全年營運表現應可持穩。

另外，針對美國政府制裁中國晶圓代工廠中芯國際，吳敏求說，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供不應求。法人看好轉單效應，自9月下旬以來，對旺宏持股買多賣少，今早股價開高後略壓回，仍在短期均線以及季線之上。

(時報資訊)