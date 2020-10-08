根據美國聯準會（Fed）發布的9月會議紀錄，央行決策官員在會議間對於如何落實新的貨幣政策策略意見分歧，且在經濟前景的疑慮日益升高之際，決策官員並未就他們下一步將如何緩解疫情造成的衰退釋出明確訊號。

聯準會官員8月時一致同意採取新的貨幣政策框架，而9月的會議紀錄顯示，「多數決策官員支持為聯邦基金利率提供更明確之基於結果的前瞻性指引」，以落實新框架。

聯準會9月採用新做法，承諾基準利率將維持於近零水準，直到達到充分就業，以及通膨率達到2%、並適度高於2%一段時間。

聯邦公開市場委員會（FOMC）官員亦討論了一系列有關於如何更清楚闡明聯準會計畫的議題，其中有幾位官員希望給予「通膨率允許升破2%」更有力的承諾。

部分官員主張此時這些承諾對於提振經濟而言幾乎無濟於事。另有官員討論了其他選項。會議上討論的議題範圍，反映出該美國央行在這場全球大流行病引發的經濟衰退中所面臨的不確定性。

會議紀錄亦顯示央行官員仍然對全球通膨疲軟感到擔憂，且更加擔憂的是川普政府與國會恐將無法提出許多央行官員呼籲有其必要的財政策援助措施。周二美國總統川普宣布暫停新紓困案談判直到大選後，即坐實了央行的擔憂。

報告亦指出，聯準會開始討論可能改變現行每月以1200億美元購買債券的計畫，但部分決策官員認為在「未來的會議」評估此議題事較為適合。

(時報資訊)