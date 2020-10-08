國際奧會與東京奧運會組委會經過開會後宣布，有信心讓明年東京奧運會開幕式如期舉行，並將保持開幕式的形式，但具體內容可能會有所調整。而在經費預算方面，預計將縮減2.8億美元的運行預算。

央視新聞報導，當地時間7日，國際奧會舉行執行委員會會議。會後，國際奧會主席巴赫對媒體表示，東京奧組委提交了精確的報告，取得了很好的進展，預計將縮減2.8億美元的運行預算。基於此前東京奧組委與國際奧會協調委員會達成的協議，將採取超過50項具體措施來盡可能節約成本。

在應對新冠疫情方面也取得了進展，增加了更多措施，包括可能獲得的疫苗和快速檢測工具。

巴赫指出，雖然距東京奧運會還有約10個月的時間，無法預判到時實際情況如何，但現在已能舉行大型體育賽事，對明年更有信心。

此外，隨著疫情應對措施的增加，國際奧會和東京奧組委也有信心讓明年東京奧運會開幕式如期舉行，並將保持開幕式的形式，但具體內容可能會有所調整。

(旺報 )