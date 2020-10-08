農夫也可以很時尚！台東縣池上鄉青農魏瑞廷，以區塊鏈改寫台灣稻米歷史，獲選國際時尚雜誌「新銳先鋒」（Generation T），這是台東農業史上首度有農夫獲得這個獎項，對於以農立縣的台東是1種榮耀。

Tatler Taiwan時尚雜誌，每年定期遴選對台灣乃至全世界的未來有一定影響力的年輕人，今年的「新銳先鋒」（Generation T）有各界菁英上百人入圍，最後評選出28位25至40歲的傑出菁英，入選者來自科技、藝術、設計、運動、商業、慈善、時尚等不同領域，7日晚間在台北W Hotel公布名單，其中來自台東池上科技青農魏廷脫穎而出，與藝人吳姍儒共同入選。

魏瑞廷返鄉10餘年，為協助解決家中滯銷稻米，一路走來吃盡苦頭，過程中為了不讓父母擔心，更將自己的薪水墊付給家中，瞞騙父母說米都銷售完了，這些都是魏瑞廷藏在心底的心路歷程。

魏瑞廷自2018年與奧丁丁集團合作，將區塊鏈導入傳統稻米產業後，讓稻米傳產翻轉成為創新的行業，不僅吸引英國金融時報越洋採訪外，更把台東在地好米獻給梵蒂岡教宗，讓台灣米登上教宗的餐桌，透過青農農業軟實力成功完成漂亮的農業外交。

此外，魏瑞廷靠著自己的力量，創下青農返鄉以自身力量，將自有品牌「池上禾穀坊-米之谷」，成功外銷世界各地，他的成功故事正持續影響力及感染著各地青農朋友們，一同為台灣農業努力。

魏瑞廷表示，這是台東農業史上首度有農夫獲得該獎項，對於以農立縣的台東也是一種榮耀，更代表著台東在地農產，在青農的努力下，透過創新思維，將農產品精品化，把台東好物推向國際。

(中時 )