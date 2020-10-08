小薰回應網友。（圖／翻攝自estherxun IG）

小薰說經紀人看到傳聞很生氣。（圖／翻攝自estherxun IG）

31歲昔以《我愛黑澀會》出道的女星小薰（本名：黃瀞怡）去年公開認愛鄭人碩，讓和鄭人碩才離婚一年的前妻在網上開酸，但小薰和鄭人碩不畏風雨，最近更傳出小薰發福備孕中，兩人疑似好事近，對此，小薰昨（7日）在IG哭笑不得否認，更說經紀人看到報導比她更氣，自嘲：「備孕中的是我」。

鄭人碩和小薰2年前因合作電影《寒單》傳出曖昧，2018年底鄭人碩閃電宣布離婚，去年和小薰公開交往，而鄭人碩前妻曾在網上疑似批評小薰「阿門耶穌裝純潔」、「最毒婦人心是妳」，鄭人碩則解釋沒有要傷害任何人的意思。

昨《鏡週刊》報導，小薰和鄭人碩近來穩定交往中，似乎有意朝婚姻前進，小薰還疑似發胖，隨時準備當媽媽，鄭人碩也間接承認已和小薰同居，兩人之中一人去工作，一人就會把家裡打理好。而關於懷孕傳聞，有粉絲去小薰IG問她，她無奈回應：「別鬧了～我本來就不瘦啦，肉肉的身材30年了～可能沒什麼好寫就亂寫吧」。

小薰更說：「哈哈沒事娛樂大眾ok」，並在限時動態說：「莫名其妙又被寫，只能說謝謝，我還有價值，上個月的事現在寫…呃…然後內容…呃。」還打趣說：「我經紀人很生氣，因為她說：備孕是我」，否認準備和鄭人碩升格爸媽傳聞。

(中時新聞網)