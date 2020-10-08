國慶連假颱風來亂？！戴立綱：東北季風恐影響

明天就是雙十連假，大家是否很擔心颱風擾局或是天氣不好破壞出遊的興致呢？氣象主播戴立綱說：「第14號昌鴻颱風速度會開始加快，逐漸往北方去，所以國慶連假不會受影響。」不過這一波東北季風達到最強，早出晚歸的朋友因為溫差大要特別注意保暖。

氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》採訪，提及第14號「昌鴻」颱風對台灣沒有影響，颱風路徑會往日本九州外海再轉向東北方向移動，甚至可能連日本

氣象主播戴立綱(圖/蔡惠綸)

陸地都碰不到。不過這幾天會感覺晚上涼颼颼的，是因為東北季風達到最強，新竹以北的朋友要注意夜晚溫度可能會在20度以下，所以一早出門運動的長輩朋友或著要騎車的朋友，在穿著方面要特別注意保暖。

連假要出門玩的朋友切記，因為颱風外圍雲層夾帶水氣隨著東北風帶到台灣附近，所以要到桃園、台北、基隆、宜蘭這四個地方出遊的朋友記得攜帶雨具。而新竹以南的天氣高溫可達34度，安排戶外活動的朋友要記得防曬並多補充水分，近海活動的朋友要注意海邊的風浪在星期五及星期六都是偏大的狀況。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)