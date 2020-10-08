立法院本會期成立修憲委員會，將探討各種修憲主張，台灣新憲青年陣線今天也提出三大修憲主張，包括將重要基本人權入憲、調整憲法增修條文國家統一前字樣、憲法內應涵蓋青年聲音。

台灣新憲青年陣線今天召開記者會指出，長期以來憲法對基本權保障不足、政府體制不明、國家定位不清，且青年世代未曾參與憲法制定的過程，將造成世代的不公義，現行憲法對青年保障甚少，不論是已經具高度共識的十八歲公民權、又或者是青年朋友在意的環境權、居住權等議題，皆不在當前這部憲法當中。

因此台灣新憲青年陣線提出三大訴求，首先，將重要基本人權入憲：當前中華民國憲法有關基本人權篇章，主要圍繞在第一代人權，而對第二代、第三代人權近乎缺乏，就如十八歲公民權、家庭權、勞動權、族群權、環境權等，這些符合世界趨勢之基本人權，呼籲政府應納入憲法基本權保障。

台灣新憲青年陣線召開記者會畫面(記者季節攝)

其次，應制定符合現況之憲法：當前中華民國憲法制定七十年，不論是在醞釀、制定的過程，都與台灣沒有直接關聯，如同在中華民國憲法增修條文前言指出：因應國家統一之需要等詞。不符合當前台灣發展之情況，應進行調整。

最後，憲法內應涵蓋青年聲音：距離第七次修憲已經相隔十五年之久，當代年輕人不曾參與，也未曾有機會參與。當前中華民國憲法不論是要透過公民投票又或者透過體制內修憲之方式，皆應有青年之聲音。

台灣新憲青年陣線發起人蔡大榮批評，三民主義是孫文把自由主義與社會主義各取所需接在一起的拼裝車，會導致許多問題；台灣新憲青年陣線發起人林俊杰認為憲法有許多地方與兩岸分治現實不符合，有如溫帶地區的大衣拿到副熱帶地區給人民穿；台灣大學研究生協會代表何冠霆也質疑，1946年制定現行憲法的代表共2050人，台灣代表才18位，0.8％的代表，竟能壓制九成想要讓台灣國家正常化的民意之上。

台灣新憲青年陣線發起人馮輝倫則指出，想修憲除了立院各黨要有共識外，還需要近一千萬民眾投下同意票才能生效，這樣看下來還不如直接制定新的憲法，所以他們雖然不反對同時推動制憲與修憲，但更偏好直接制憲。

(中時 )