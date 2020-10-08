聯發科(2454)近期股價回溫，今股價持續帶量續揚，一度大漲約4.5%，股價最高達677元，也有亞系外資看好，面對高通的競爭，由於高通恐有PMIC(電源供應器IC)、智慧手機AP短缺的挑戰，聯發科也將藉此有發揮空間。

聯發科即將公布9月營收，市場看好聯發科第三季營收達陣機率頗高，季成長上看3成，至於第四季，在華為禁令利空淡化下，小米、OPPO、vivo的轉單效性將陸續發酵，加上中芯事件恐影響高通PMIC的需求供應，讓聯發科有機會在非華為的陸系品牌中拿下更多市佔，減緩第四季因為季節性的營收衰退，法人看好，聯發科第四季營收衰退有機會控制在1成以內，不若市場先前的悲觀預估。

亞系外資認為，根據針對供應鏈的調查顯示，高通不僅缺乏智慧手機的PMIC(電源供應器IC)，在5G、4G的智慧手機AP也恐出現30%的短缺，特別是在高通、聯發科都推出超低端5G SoC(系統單晶片)之前就出現了這種短缺，也預計人民幣1000元以下智慧型手機將在2021年實現量產，外資進一步表示，高通的智慧手機AP短缺問題似乎不是SEC代工廠產量問題，反倒是懷疑可能是高通低估了全球晶圓產能供應不足的狀況，加上聯發科在第2季度至第3季自台積電拿下的足夠的產能以應付華為的強大拉貨潮。

亞系外資認為，在晶片產能不足的狀況下，晶片供應短缺，在寡頭壟斷市場中更有利於賣方市場，故預計5G SoC價格不會下降，且並可能上升，因此，聯發科的毛利率也將保持良好的發展潛力。

(時報資訊)