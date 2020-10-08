一言一行都能左右股價的電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)又出手了，在流出的置內部員工信件中，他表示今年預估產能將首度破50萬輛，令人興奮，周三收盤漲2.73%股價在盤後繼續攀升，已逾427美元。

特斯拉上周表示第3季交付13.93輛汽車，刷新電動車商季度紀錄。該公司前3季合計已產製近33輛，要達到瑪斯克喊話目標，表示第4季必須提高到單季超過17萬輛，遠超過前3季平均產能。

不過對外，馬斯克卻是放利空。他告訴路透，特斯拉明年下半年會在位於柏林的超級工廠開始製作具新型結構電池設計與技術的Model Y，可能導致「重大生產風險(significant pruduction risk)」。

9月22日特斯拉在股東大會兼電池日發布的新電池4680採用無負極技術(anode-free)並改造內部導電塗裝，雖然體積變大，但馬斯克宣稱可以提升5倍能量、6倍輸出，並幫助提升16%續航里程，該電池對特斯拉電池成本減半、2030年電池產量提高百倍等中長程目標非常關鍵。

馬斯克當時說位於加州弗里蒙特(Fremont)、上海等2家工廠要2年後才能生產，曾導致股價重挫，但這次馬斯克打算讓在柏林新建的汽車和電池工廠後來居上，製程上超越加州本廠與上海超級工廠。

(中時新聞網)