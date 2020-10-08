塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）8強賽一開始狀況並不在百分百，不過他還是4比6、6比2、6比3、6比4擊敗西班牙選手布斯塔（Pablo Carreno Busta），生涯第10度打進法國網球公開賽4強。

喬柯維奇今年法網前4場比賽一盤未失，不過8強賽卻在第一盤失守，該盤他不時甩手，看起來似乎不太舒服，也把原本頸部貼著的貼布撕掉，首盤結束後他申請傷停處理一下左上臂，也把右後頸部重新貼上貼布。

賽後喬柯維奇指出頸部和肩膀都有點問題，但沒有更詳細說明，他說：「步入球場時我真的感覺狀態沒有很好，熱身時發生了點事情，我必須在球場上克服身體問題，隨著比賽進行，我感覺好多了，也不太感覺到疼痛。」

喬帥補充：「移位也感覺腳的力氣不太夠，大概花了一盤半的時間才找到讓自己舒服的狀態。」

喬柯維奇在8月份曾因頸部傷勢退出西南公開賽雙打，全力面對單打，那一站賽事他也收下冠軍，隨後美網因為不是在比賽中誤擊線審遭判失格而提前出局，但羅馬大師賽又進帳冠軍，他將於明天法網男單4強和希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪決賽門票。

(中時 )