藝人吳鳳從土耳其來台發展14年，2015年迎娶老婆後，更於3年前取得台灣身分證，正式升格「台灣女婿」，而主持長達9年旅遊節目下來，他表示雖感受到台灣人的熱情，卻也察覺到台灣觀光規劃不如歐洲或者日本完整，這也是讓他最難過的地方。

吳鳳表示多數觀光客去歐洲旅行，都願意花旅費在當地或特色商店上，反觀來台灣旅行的觀光客，卻不願意像在國外一樣花大錢，比如願意在羅馬名勝古蹟旁花500元喝咖啡，但來台灣卻只願意走馬看花，他表示台灣明明很美、人也熱情，服務態度也很好，為何觀光客模式差異會如此之大？比較下才發現台灣缺少像國外一樣國際級觀光規劃，所以台灣人去日本時，每個地方都願意瘋狂花錢，但在台灣時卻不肯花1000 元吃頓大餐。

我來台灣14 年，或者可以說168 多個月，還是直接說5110 多天！ 這麼長的日子裡，我幾乎去過台灣每一個角落。尤其是主持9... 由吳鳳 Rifat 發佈於 2020年10月7日 星期三

吳鳳也強調台灣觀光行業需要多元發展及新玩法，畢竟觀光不是拿著香腸逛街，去吃100 元的美食，除非目標對象不是吸引高級觀光客，此外他點出台灣不是便宜旅行的地方，卻是有價值的旅遊目的地，更透露夢想之一就是希望有天能在台灣各角落，看到來自全球觀光客，欣賞著完美氣氛並願意花錢享受台灣的一切。

對此網友也大表贊同紛紛留言：「台灣觀光業缺乏國際觀，缺乏美學，缺乏人文古蹟，缺乏環境教育。只想抄襲商品，短視而粗糙」、「台灣很多景點只設一個景點，缺乏一連串規劃，不會想讓人再去第二次」、「多數景點都是外包廠商管理，削價競爭下就更難有品質提升了」。

(中時新聞網)