台南遭爆3名男子涉嫌撿屍侵犯未成年少女，當時，第一個爆料此事的女網友來頭不小，有網友起底她正是已故角頭的遺孀，說話相當有份量，因此引起警方關注此案件。據了解，她昨（7）日上午於臉書爆料，但卻遭到檢舉，讓她憤而將大頭貼轉換成3男照片。

該名女網友於臉書爆料指稱，該名受害者才10多歲，仍屬未成年少女，和朋友一同去歡唱KTV，喝了點酒想回家，遭到3名男子撿屍、帶回住處強逼洗澡，再輪流侵犯，由於該名少女並無父母，事件發生後則由家中其他長輩陪同報警，卻又爆出3名男子帶人嗆堵警局鬧事，而這篇貼文卻遭檢舉後下架，令她不滿。

據《自由時報》報導，這名爆料的女網友大有來頭，她是已故角頭的遺孀，在江湖上有一定的說話份量，今跳出為這名少女說話，便引起警方關注，也讓網友關注。而文章被檢舉後，她氣憤地表示「第一次看到文章被檢舉」，她便將個人的大頭貼轉換為3男照片，嗆「你們做得出來，現在還躲起來不敢面對，還檢舉文章，怕社會大眾知道嗎？」她隨後更提醒各位女性都該好好保護自己。

遭指控涉嫌性侵的3名男子，其中一名首度於臉書發聲表示，並無強行帶走少女，更沒有包圍警局之說，至事件報警後，他們都配合警方調查，至於撿屍說，他指出少女於KTV時就已有主動肢體接觸，喝酒後便主動要他們載回住處，他並不明白所謂的「強姦定義」，他說道「我們也是人，因為女生先跟我肢體接觸，一個友人已經在沙發上睡覺，總之並不是你們所造謠的那些話。」

據悉，台南市警三分局今（8）日指出，本案已於今年7月13日已受理，將3名涉案男子依妨害性自主罪嫌移送法辦，也並無爆料網友所稱包圍警局及嗆聲被害人家屬情事，整起案件因涉及婦幼案件，且已移送台南地檢署在偵辦中，不便透露詳細案情。

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(中時新聞網)