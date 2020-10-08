教育部推動國際教育，強化我國與美國各州中小學教育合作關係，近日與俄亥俄州教育廳續簽第4次「教育合作瞭解備忘錄」，將為期4年，效期從今年至2024年，將進行語言教師、高教及中等教育等交流。

自2005年起，我國陸續與全美國各州政府教育廳洽簽「教育合作瞭解備忘錄」，2006年即與美國俄亥俄州教育廳完成首次簽署迄今，交流成果豐碩。

教育部表示，儘管今年發生新型冠狀病毒疫情嚴峻，但俄州與我合作關係未受太大影響，因此近日經由電子簽約方式，雙方完成第4次的簽約。期盼藉由本次續簽合作備忘錄，為俄州與我國各項教育合作交流開啟新頁。

俄亥俄州為美國人口、工業及學術重鎮，州內3大都會依序為首都哥倫布市(Columbus)、克里夫蘭市(Cleveland)及辛辛那提市(Cincinnati)，合稱3C城市；著名大學則有俄亥俄州立大學、凱斯西儲大學、克里夫蘭大學及辛辛那提大學，吸引我國許多學生前往就讀。

目前俄亥俄州與我在語言教師、高等教育及中小學等教育交流熱絡。在語言教師交流方面，教育部自2005年起引進外籍英語師資，提供偏鄉學童語言文化刺激，弭平城鄉英語學習落差，因此，透過與教育廳簽定合作備忘錄，每年俄州教育廳協助遴選合格英語教師赴臺灣中小學任教，以及每年教育部遴選優秀華語教學助理赴俄州學校任教。

高等教育交流方面，有台北科技大學與辛辛那提大學簽訂雙聯學位協定及台北醫學大學與凱斯西儲大學護理系互訪實習。

在中小學交流方面，每年新北市公立高中與辛辛那提市公立高中組團互訪；美國在台協會於去年邀集新竹中學、武陵高中、台南二中及高雄中學4校學生，籌組音樂訪團赴克里夫蘭市。

(中時 )