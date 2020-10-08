為提供患者及醫護人員順暢的給藥體驗與手術設備所需的高強度材料，於醫療保健產業擁有超過50年經驗的高科技材料製造商科思創，持續不斷地擴張其醫療等級產品線，並將於台灣國際醫療暨健康照護展及同場舉辦的MCMEX台灣國際醫材製造及零組件展之線上展覽中展示全新的低摩擦係數（Low-friction）及玻璃纖維增強（Glass-filled）聚碳酸酯材料模克隆（Makrolon）系列解決方案。

MCMEX線上醫療展即日起至10月31日止，展期間皆可透過個人手機或電腦登入瀏覽各項展品。此外，科思創亦配合臺灣醫療健康產業需求，展示可製造耐化性靜脈輸液配件，智慧穿戴產品和高抗衝擊護目鏡產品之高性能聚碳酸酯及其聚合物。

因應越來越多患者於家中或外出旅途中依照個人安排使用自動注射器或注射筆進行自主治療管理。因此，為確保每次治療過程皆能順利、穩定地進行，這些醫療器材需要以低摩擦係數的零件所組成，才能使給藥過程更加可靠且順暢。

而為符合醫療產品對於低摩擦係數的要求，科思創開發出三種新型醫療等級的聚碳酸酯產品：Makrolon M204 LF、Makrolon M402 LF 和Makrolon M404 LF。此醫療級低摩擦聚碳酸酯不僅具備良好的尺寸穩定性和機械性能且無需使用外塗潤滑劑，更可提高給藥器材之內部零件移動的順滑度，近而降低患者或醫護人員使用時的施作力道。

新型低摩擦模克隆Makrolon聚碳酸酯可為藥物輸送裝置帶來以下好處：降低給藥時的施力具耐久性，並符合ISO 10993-1的與生物相容性。可透過高壓滅菌釜、電子射線、伽馬射線或環氧乙烷等多種方式滅菌。

科思創聚碳酸酯事業處全球醫療健康市場總監道格翰博士(Dr.Douglas Hamilton)表示，我們以聚碳酸酯的卓越性能為基礎，發展出具有一致性和多功能性的低摩擦係數產品，從而協助設備製造商設計符合新興藥物輸送趨勢的設備。

為滿足醫療器材對於高強度與耐久性的雙重要求，科思創亦同步開發了新型玻璃纖維增強聚碳酸酯材料。該項新材料可用於藥物輸送裝置的高承重內部零件以及微創或腹腔鏡手術的工具，並符合其所需的剛度和強度。此材料的依照不同的強度等級，可分為高強度及高流動等兩個系列。高強度聚碳酸酯系列：Makrolon M810 GF、 Makrolon M820 GF和Makrolon M830 GF。高流動聚碳酸酯系列：Makrolon M410 GF、Makrolon M420 GF和Makrolon M430 GF。可用於填充更大或更薄的零件以提高生產率。

模克隆Makrolon GF聚碳酸酯的其他優點包括生物相容性符合ISO 10993-1針對產品應用低於30天的規範、優異的強度和剛性、可配合採用RHCM（急冷急熱/亮光無痕）工藝以達優異的高光表面效果。相較於未增強的聚碳酸酯，Makrolon GF具有更高的拉伸模量和強度，且在應力下具有更好的尺寸穩定性。

道格翰進一步表示，我們擴增的產品組何使醫療設備製造商，可以使用各種玻璃纖維增強的聚碳酸酯，客製化其產品應用所需要的性能。

(工商 )