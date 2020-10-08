櫃買中心8日表示，為加速創新企業發展，增進創新企業與投資人交流機會，將於11月18日（三）舉辦「109年度創櫃公司投資媒合會」，歡迎各創投業者、金融機構或企業投資部門踴躍報名參加。

創櫃板產業聚落已漸成形，本次活動將聚集極具創新發展潛力的創櫃公司進行募資發表及產品展示，邀請的公司包括電子科技類之立達軟體，文化創意類之漁歌、精彩創意，生技醫療類之同仁康、醫百科、千才生醫、那米亞，綠色能源類之國際海洋、怡和國際。募資簡報後並安排創投業者、金融機構及企業投資部門與創櫃企業進行交流與互動。透過上台簡報與展攤互動，不僅讓專業投資人更了解創櫃企業的商業模式與核心價值，進而發掘優質之投資標的，同時亦幫助創櫃公司優化財務體質，達成媒合之雙贏目標。

櫃買中心對創新企業之扶植不遺餘力，每年均舉辦創櫃公司與專業投資人之媒合活動，本次媒合會希望協助創新企業得到資金的支援，讓優質的企業有機會加速發展；有意參加者請至櫃買中心官網（網址：http://www.tpex.org.tw）（首頁＼櫃買活動＼報名活動）項下報名。

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