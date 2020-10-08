兩岸緊張情勢升溫，恐衝擊台股。金管會主委黃天牧8日在立法院財委會表示，地緣政治對股市影響的穩定與因應措施，是金管會每年都在作的操演，都有相關規畫，黃天牧說：「細節不便透露，但都有在作準備。」

立委曾銘宗表示，兩岸關係趨向緊張，一旦發生戰爭，兩岸金融交流、匯兌勢必要停止，就連股市都要停止交易，這些風吹草動金管會是否已備妥18套劇本來因應？

黃天牧回應：「都有在想、都有在作思考、都有在作準備」，且黃天牧強調，金管會準備的穩定股市方案，不是只針對兩岸情勢，是針對整個地緣政治，因為台灣是淺碟式的市場，很容易受影響，所以金管會隨時都在思考準備。

即若台股因各國間情勢緊張、開戰，造成非理性波動，金管會與政府各單位已有相關方案，並每年進行演練。

另外，立委賴士葆也指出，若兩岸不幸發生戰爭，若民眾因打戰不幸身故，一般壽險保單可理賠，但郵局銷售的簡易壽險卻是排除不保，是否應統一標準？

黃天牧表示，因為簡易人壽保險法的主管機關是交通部，但可代為向交通部建議。

賴士葆則是建議人壽保險應對戰爭身故加倍理賠，可讓民眾安心上戰場，黃天牧則表示，保障與費率相關，但可請壽險公會在一個月內研議可行性。

(工商 )