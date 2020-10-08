中國平安保險旗下財富管理平台陸金所7日遞交赴美上市申請，但其遞交的招股說明書未披露招股規模，但設定1億美元的留位費（Placeholder）。外媒此前報導指出，陸金所擬集資20億至30億美元。

留位費是計畫在美上市的公司，在股票上市申請登記表中暫時填上的集資額。一般小型集資上市計畫會填1億美元，大型的則會填10億美元。但隨著上市不同階段，金額會有所改變。

路透報導，陸金所在申請文件中指出，希望在紐交所發行美國存託股（ADS），代碼為「LU」。高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐及中國平安證券是陸金所招股的主承銷商。

陸金所於2011年成立，是大陸大型線上財富平台之一，中國平安保險持有陸金所40.61％股份。根據中國平安保險2020年第一季財報顯示，截至3月底，陸金所客戶資產規模較年初增長2.3％至人民幣（下同）3,548.48億元，管理貸款餘額較年初增長9.5％至5,062.75億元。

此外，陸金所在2018年完成C輪融資，並引入多家國際知名投資機構，完成融資後的估值為394億美元。此前，中國平安保險旗下已上市的獨角獸企業，平安好醫生、金融壹賬通市值分別為184.7億美元、93.36億美元。若以陸金所在2018年的估值與這兩家公司相比，該公司的上市前景相當可觀。

(工商 )