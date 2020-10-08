Motorola Solutions將利用TETRA（地面中繼式無線電系統）數位無線電標準的最新關鍵性任務（mission-critical）語音技術，升級台灣高鐵的服務。

該專案涉及複雜系統的整合以及未來兩年半內將建置完成的日常營運、系統維護和支援服務。以確保旅客安全且迅速地抵達目的地為首要使命，配合台灣高鐵公司正持續推動通訊基礎設施的強化和現代化。

TETRA廣獲警消在內的全球緊急服務信賴，具備絕佳的涵蓋範圍、可靠性和彈性，並且能承受最嚴苛的環境條件，因而成為各個部門 （特別是交通運輸和鐵路營運商） 的理想關鍵性任務解決方案。台灣高鐵列車以最高300km/h的速度行進，每天提供130多種服務，因此團隊即時、可靠的語音通訊極為重要，可確保乘客安全及服務順暢。

在緊急情況下，如旅客跌落在鐵軌上，地面人員可以使用TETRA透過團隊的即時通訊緊急通報進站的列車、指揮中心和其他緊急人員，完全不需要在多個裝置之間切換。結合噪音消除和抑制的頂尖技術，語音的傳遞可在吵雜環境（例如車站）中清晰通訊。

Motorola Solutions亞太區副總裁兼執行董事Steve Crutchfield表示，升級後的語音通訊系統將確保台灣高鐵公司可以在每次旅程中繼續提供最高層級的安全性、可靠性和客戶服務。Crutchfield表示，與台灣高鐵公司合作已有十多年之久，我們相當瞭解鐵路作業人員的日常工作流程以及台灣高鐵的營運需求。在鐵路服務不可中斷的情況下，我們的高技術團隊將全面更新台灣高鐵的通訊系統。

鐵路服務對於台灣的經濟極為重要，服務範圍涵蓋台灣人口的90％以上，每年服務6,000多萬位乘客。台灣的鐵路旅遊受歡迎程度更持續增加，鐵路服務今年稍早已經載運6億位乘客。產業分析公司MarketsandMarkets指出，全球高速鐵路市場在未來五年將以5.54％的複合年成長率持續成長。

身為鐵路運輸領域的技術領導者，Motorola Solutions在過去40年支援亞太地區的120多個鐵路專案。自2000年以來，Motorola Solutions已經對120多個國家／地區提供TETRA系統，並為亞太地區的捷運和鐵路提供同級最佳的標準型無線電系統。此次與台灣高鐵的合作案將成為全世界第一個將TETRA運用於高速鐵路的專案。

對於全球商業和公共安全客戶，Motorola Solutions也出貨總計超過400萬組TETRA終端。Motorola Solutions致力於保護乘客、鐵路作業人員，尤其是那些在軌道上直接進行危險性維護的技術人員，履行提供最高層級通訊技術的承諾。

(工商 )