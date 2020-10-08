情況好轉！無薪假家數大減逾36％ 11:102020/10/08 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部8日公布最新的無薪假統計，實施家數596家，人數1萬2,710人。與前一周相比，這期家數與人數雙雙大幅下降，家數減少338家、人數減少5,271人，從家數來看，製造業與批發及零售業為最嚴重的行業。 勞動部表示，企業實施無薪假多以月初為起始點為一個週期，所以通常8日會變成重要指標，以長時間趨勢來看，這三個月實施無薪假的家數、人數還是持續下降，目前多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。 (工商 ) #疫情 #勞動部 #無薪假 #新冠 #實施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰金10年減碳計畫 2026年前每年減碳至少1％ 03:192020/10/08 財經 台南3男爆強逼洗澡、性侵少女 他稱：我們也是人 10:032020/10/08 社會 全球億萬富豪財富 逆勢創高 04:102020/10/08 財經要聞 科技四巨頭 面臨分拆壓力 04:102020/10/08 全球財經 小兒人口多 參與院所集中竹北 04:102020/10/08 地方新聞 國泰減碳看得見 邀客戶愛地球 04:102020/10/08 產業財經 永達捐長照專車 助偏鄉暢行無阻 04:102020/10/08 投資理財 資金回流 台股迎雙十行情 04:102020/10/08 財經要聞 《國際政治》逾24小時無症狀 川普重返橢圓形辦公室 09:262020/10/08 財經 《金融股》國泰邀客戶全面啟動愛地球新「泰」度 07:442020/10/08 財經 財經熱門新聞 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉又出包 手機App自動代車主花12萬升級系統又不退錢 - 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金首配息 預估年化配息率4.04％ - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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