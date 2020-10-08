勞動部8日公布最新的無薪假統計，實施家數596家，人數1萬2,710人。與前一周相比，這期家數與人數雙雙大幅下降，家數減少338家、人數減少5,271人，從家數來看，製造業與批發及零售業為最嚴重的行業。

勞動部表示，企業實施無薪假多以月初為起始點為一個週期，所以通常8日會變成重要指標，以長時間趨勢來看，這三個月實施無薪假的家數、人數還是持續下降，目前多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

(工商 )