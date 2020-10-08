中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY因大陸製造業回溫而受益，9月營收再度轉正，8、9月連續兩個月營收由負轉正。10月將推低壓變頻螺桿機上市，加上大陸內需強勁，外銷東南亞也因當地海關逐漸解禁，第四季雖有十一長假，工作天數減少，營運向來比第三季稍淡，今年第四季可望與第三季相當。

力達表示，力達因中國大陸製造業回溫的加持，業績穩定，恢復為正成長趨勢，9月人民幣1.17億餘元，月減1.4％，年增14.1％，受限於人民幣兌新台幣匯率貶值，折合新台幣5.04億餘元，月減0.3％，年增12.3％。前三季營收人民幣7.09億餘元，年減22.3％，以新台幣計價30.2億餘元，年減26.8％。活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品營收占比分別27.2％、56.2％及13.7％。

力達表示，力達新型節能產品低壓變頻螺桿機10月正式上市，油氣分離效果明顯，能杜絕電能浪費，節電程度達30％以上，可大量應用在紡織、水泥、化工等產業，改變過去以中小馬力為主的銷售市場。

力達指出，9月中國製造業採購經理人指數（PMI）由8月51增加至51.5，中國大陸在疫情緩解後，啟動新基建經濟新引擎，加速內需市場推進以減緩外銷市場劇減的衝擊，力達亦將研發推廣符合市場需求產品，並持續關注中美情勢及新冠肺炎後勢影響。

(工商 )