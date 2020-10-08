康和證券指出，新冠疫情導致今年血荒嚴重，庫存量一度創下近五年來的最緊繃狀態；康和證券以實際行動支持血庫，連續13年參與協辦愛心捐血活動，累計已募得超過2,800袋熱血，2020年適逢康和證券成立30週年，希望邀集更多的人及企業加入公益，發揮愛的力量。

康和證券與台北中興扶輪社聯合3481地區第三分區（台北西門、信義、文山、中興、城西、金門、新起、傳世、寶成）、台北捐血中心、超捷國際物流公司、眾博法律事務所、啟富達國際公司、長乘有限公司（Gogoro）、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊，10月7日於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動。

在康和證券董事長鄭大宇號召下，同仁紛紛挽起袖子捐出熱血，扶輪社第三分區助理總監蔡逸泓及台北中興社許兆慶社長亦偕同分區社長及社友們參與響應捐血獻愛，總計募得128袋熱血。2020年適逢康和證券成立屆滿30年，為了感謝愛心捐血人，康和證券特別準備貼心禮物，亦吸引附近民眾熱心獻血，為社會及需要用血的病患增添溫暖。當天更同步發起愛心發票募集活動，幫助創世基金會，民眾只要捐出10張109年9月的統一發票，即可兌換一份精美禮品。

康和證券以「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動，響應即將到來的血庫荒。康和證券表示，將持續透過參與各項公益，強化落實企業的社會責任，為企業永續經營發展而努力；希望透過企業的力量，鼓勵更多的民眾獻出愛心。

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