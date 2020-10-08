全球領先的企業軟體創新者VMware本周在VMworld 2020大會上發佈多項虛擬雲端網路創新，將協助客戶構建現代化網路，更好地支援當前和未來業務計畫。藉由VMware不斷升級的網路和安全產品組合，客戶將更有效地管理向遠端辦公模式的快速轉換，更快且更安全地交付傳統和現代化應用，並且減少分散式企業在連接和安全領域的成本與複雜性。

如今，企業以及支援它們的IT和應用開發團隊都相競適應新常態。應用架構變得更加現代化，並趨向於雲原生；本地資料中心不斷擴展支援多雲和邊緣運算環境；工作環境不再侷限於單一的園區或分支機構，而擴展至員工可以聯網的任何地點。這種全新狀況帶來了過去20年網路所無法解決的複雜問題。

VMware產品和雲端服務營運長Rajiv Ramaswami表示，客戶告訴我們，他們希望在自己的整個環境中擁有公有雲級別的自動化水準。儘管他們可以將網路中某些部分自動化，如防火牆和負載平衡器等其他部分仍需要手動配置，這就是為何半自動化是一種矛盾的說法。就像是建了一半的橋，根本無法讓客戶到達想去的目的地。在這個敏捷性和成本比以往任何時候都重要的時代，VMware 虛擬雲端網路可以為網路的各個部分和整個分散式企業帶來公有雲級別的自動化和效益。

在VMworld 2020大會上，VMware將提供一系列解決方案和服務，協助客戶在多年來變化最快速的市場環境中生存和發展。 VMware的雲端、應用現代化、網路、安全和數位化工作空間平台構成了一個靈活、一致的數位化基礎，支援客戶在任意地點構建、運行、管理、連接和保護應用。VMware推出虛擬雲網路的三大創新領域，包括具有公有雲體驗的自動化功能、現代化應用連接和安全服務、以及重構網路安全的解決方案。

(工商 )