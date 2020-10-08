亞洲電材（4939）公告9月合併營收為新台幣1.98億元，受惠中國十一長假提前拉貨，單月營收創兩年以來新高紀錄，分別年增與月增3.58％、14.21％，累計前三季合併營收為12.31億元，由於中國內需市場仍較為疲軟，年減11.09％。

亞電表示，9月份主要因今年中國十一假期天數較長，下游提前備貨力道強勁，使營收較上月及去年同期增加，並創下2018年9月以來新高紀錄，除此之外，公司近年積極調整產品出貨結構，不再單純追求營收成長，更著重高毛利產品包括高頻系列產品、補強版、覆蓋膜等的出貨比重，改善集團獲利結構，使營運體質更加健全。

展望未來，今年中國受疫情影響，內需市場普遍較為疲軟，5G商業化時程亦因此順延，加上東台新廠亦為落實防疫措施，影響設備原廠技師最後裝機驗收作業，致產能未能如預期順利開出，影響今年整體佈局，然亞電已順利打進相關供應鏈，加上近年著重優化產品結構，待市場需求回補，供應鏈需求回到以往水準，有助亞電明年營運重回成長動能。

(工商 )