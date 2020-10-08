全球及區域經濟景氣丕變，使以往銀行財富管理業務向來作為主打招牌的「債券型基金」開始變色，對此，上架銷售包括高收債在內債券基金的銀行業者，直言債券基金正面三大問題，包括持債成份安全性出現變化、過去所作的客戶KYC可能受到挑戰，以及投資產業別過度集中的問題。

債券型基金之所以投資人喜歡，是因為「固定收益」配息可給予客戶穩定的現金流，然而一旦投資標的出現問題，銀行主管指出，倘若基金本身投資標的夠分散還好，不致影響整個配息成果，但倘若投資屬性太集中，衝擊嚴重的話，可能反過來把投資人的本金吃掉，數年前高收債基金也曾發生這種情況。

據業界人士指出，金管會也已開始注意基金投資標的是否過度集中的問題，例如先前恒大傳出財務危機，金管會證期局就已對外公開指出，會密切關注基金公司在投資標的揀選的風控問題，不過投信投顧公會當時僅統計到境內基金的部分，並未統計到境外基金，且僅檢視恒大，然而除了恒大之外，國內上架銷售的所有債券型基金，亦持有其他10多家大型中國地產公司的地產債券，統計顯示整個曝險部位接近400億。

特別是由於近半年來，中國地產隨著新冠疫情而加速泡沫化的情況越來越嚴重，多家地產公司更陸續遭國際信評公司降評，因此，國內債券基金的銷售成份，也引上架銷售的銀行，以及投資者高度矚目，也有銀行主管指出，對於擬新申購上述基金的消費者，由於整體景氣變化，在KYC的風險評比上，將從嚴執行，以免屆時引發爭議。

(工商 )