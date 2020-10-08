大同經營權爭奪戰延長賽，即將在10月21日股東臨時會攤牌，市場盛傳三圓建設董事長王光祥與大同董事長林郭文艷達成大和解，泛市場派將拿下5席董事及獨董，公司派取得4席董事，林文淵擔崗大同董事長、林郭文艷留任總經理共治，不過這項說法遭林文淵、王光祥兩當事人打臉。

王光祥7日傍晚還發聲明，呼籲林郭文艷摒棄成見；大同對市場傳聞僅表示，無法評論，使得全案更顯撲朔迷離。大同今（8）日上漲0.3元而以17.9元開盤。

大同董事長林郭文艷為首的公司派，持續與友好企業、外資組聯合戰隊，力抗三圓建設董事長王光祥、台苯兼東森電視台董事長林文淵、欣同、新大同及台商鄭文逸相互結盟的泛市場派，確保百年大同經營權，不至於變天。

昨日市場卻盛傳王光祥6日曾兩度與林郭文艷協商，雙方達成泛市場派拿下5席董事及獨董，其中1席是欣同負責人律師林宏信，公司派則守住4席董事及獨董，林文淵出任大同董事長，林郭文艷留任總經理。為回應支持王光祥的建築幫，大同股臨會董事改選後，將加速推動大同台北市中山北路三段企業總部土地開發案。

王光祥方面否認6日曾與林郭文艷見面，7日傍晚還發表聲明表示，外界關切以競殿投資公司法人代表提名林文淵為大同董事，未來可能遭更換的說法，都是不實的臆測。他強調，尊重專業，提名林文淵董事長組成大同經營團隊是要創造社會、員工及股東三贏。也向林郭文艷喊話，希望林郭文艷能摒棄成見，與21日股臨會選任董事們，攜手為大同打拼。這項說法，似乎與市場傳言有些出入。

大同則表示，無法評論。

熟悉內情人士指出，王光祥、林文淵等人都曾請人居中斡旋，表達與林郭文艷共治大同的意願，均未獲林郭文艷首肯。林郭文艷可掌控股權逾四成，雖不及泛市場派，但欣同、新大同及鄭文逸合計持股約8％，支持林宏信選任1席董事，王光祥透過三雅、競殿及羅得三家投資公司名義公開徵求委託書，增加當選席次，王光祥與林文淵各自提名董事及獨董人選，兩人各有金主及盤算，泛市場若配票不當，也可能翻盤，出現公司派拿下過半董事及獨董席次，況且大同公司內部還有主戰派，雙方是否大和解，還有待觀察。

(工商 )