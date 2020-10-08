特斯拉訂單來電 和大9月營收重返5億元大關 11:062020/10/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於最大客戶特斯拉（Tesla）訂單加溫，和大工業（1536）9月營收重返5億元大關，年增率轉正，擺脫先前連續六個月業績衰退的低迷。 和大自結，9月合併營收5.10億元，創今年單月次高紀錄，年增0.93％、月增21.14％；累計前九月合併營收34.84億元，年減幅度也收斂至22.83％。 (工商 ) #和大 #訂單 #月營收 #元大關 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華宏9月合併營收 突破10億元 大關 09:162020/10/08 財經 權證星光大道－台積電 蘋果助攻營收靚 04:102020/10/08 證券．權證 《半導體》9月、Q3營收登頂 4家外資續挺聯詠 10:172020/10/08 財經 《生醫股》法德藥抗思覺失調症藥出貨創新高 9月營收狂飆 07:442020/10/08 財經 前9月營收增 訊連Q4續看旺 04:102020/10/08 產業．科技 操盤心法－台股重返月線之上，個股表現為主 04:102020/10/08 證券．權證 鈊象9月營收7.6億元 再寫單月歷史新高 05:592020/10/08 財經 9月營收創高股 躍升盤面焦點 04:102020/10/08 證券．權證 立積9月、Q3營收登頂 04:102020/10/08 證券．權證 《半導體》家登業外挹注Q3 Q4業績回溫 10:172020/10/08 財經 財經熱門新聞 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉又出包 手機App自動代車主花12萬升級系統又不退錢 - 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金首配息 預估年化配息率4.04％ - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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