受惠於最大客戶特斯拉（Tesla）訂單加溫，和大工業（1536）9月營收重返5億元大關，年增率轉正，擺脫先前連續六個月業績衰退的低迷。

和大自結，9月合併營收5.10億元，創今年單月次高紀錄，年增0.93％、月增21.14％；累計前九月合併營收34.84億元，年減幅度也收斂至22.83％。

(工商 )