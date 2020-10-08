羅馬天主教教廷對國際上就教廷與中國大陸簽署的一項秘密協議提出的批評一向含糊應對，內容也從來沒有公開過，外界只知道這個協議是關於天主教大陸地區主教的任命程序。人權組織批評，教廷在這個協議中沒有堅持有關宗教自由的立場，向中共屈服。美國之音引述英國《天主教先驅報》報導，教廷外長週二打破慣例，向外界講述了教廷不為外界所知的不得已。

美國國務卿蓬佩奧最近公開呼籲羅馬教廷不要與北京續簽一個為期兩年的主教任命協議。他說，中共當局踐踏宗教信仰的情況越來越嚴重，梵蒂岡如果續簽這項協議，將會「危及其自身的道德權威」。蓬佩奧還警告，假如中共得手，天主教會和其他宗教團體都被「臣服」，那麼蔑視人權的中共政權將會因此更有「底氣」。

據英國《天主教先驅報》週三（10月7日）報導，教廷外長加拉格爾週二接受了天主教媒體《十字架報（Crux）》的專訪。他在這次專訪中說：「我能夠理解這些批評。」但是，他表示，與北京簽署這個協定也是不得已的做法。如果不讓北京參與主教的任命，教廷也會被排除在外。

加拉格爾說：「雖然不是馬上，而是在十年以後，我們就會發現，羅馬天主教將沒有幾位（中國）主教，如果還有的話。」

「如果我們現在不開始做，將來還是要做的」，加拉格爾證實，梵蒂岡已經向北京提出續約2年的要求。但目前北京尚未作出回應。如果北京到本月底還沒有作出表態，該協議將自動作廢。

加拉格爾還對這個協議取得的一項重要成果做了介紹。他說：「我們成功地讓中國所有的主教歸屬於聖父，這是1950年代以來的第一次。中國當局允許教宗在主教任命方面擁有一定的權力，最終擁有決定權。關於這一點非常了不起。」

加拉格爾說，「我們沒有誇大這一點的準確義含，正如帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教常說的那樣，這是打開窗子時射進來的一絲亮光。」

加拉格爾今年66歲，從2014年以來一直擔任教廷的外長，他曾經作為教宗的使者在澳大利亞、危地馬拉和布隆迪工作。他還擔任過梵蒂岡駐歐盟理事會的觀察員。

加拉格爾說，梵蒂岡是一個小國，與大陸沒有外交關係，手中也沒有多少牌可以打，但又必須找到接觸的途徑。他說：「大國、有影響的國家在跟中國打交道的時候都有許多工具可用。」

「教廷什麼都沒有。我們有的就是對話。」加拉格爾說，「如果我們完全放棄對話渠道，我們就什麼機會都沒有了。我們在北京沒有外交使團。我們在香港有代表，但主要是處理教務事務，沒有政治性的交流。」

(中時 )