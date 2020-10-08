你是個容易在狀況外的人嗎？有些人天生缺根筋，常常無法跟上大家的節奏，時不時就吐出一句令人困惑的話，把大家搞得好混亂，最後乾脆都直接無視他說的話，你是這種人嗎？來看看自己的星座上榜了沒！
【雙魚座】
雙魚總是活在自己的世界中，話語權不在自己身上就很容易不小心下線，當大家吵成一片時，他還是一副事不關己在旁邊神遊，等回過神來，事情都解決了，他們還在狀況外，完全不知道發生什麼事，想插上個一兩句話又不知道說什麼，只好隨便附和個幾句。
【水瓶座】
水瓶常會在聚會中突然插出一句不搭嘎的話，讓氣氛瞬間冷掉，那是因為他們有自己的節奏，也不在乎大家進行到哪裡，就想讓大家跟著自己的節奏走，偏偏他們的思考跳躍，常會讓人跟不上，往往會令人錯愕，加上他們討厭麻煩的事，所以在討論正事時，水瓶通常就會默默隱身，讓自己處於狀況外。
【射手座】
射手太容易分心，只要被稀奇有趣的事情吸引，他們就會馬上忘了當下的事情，整個魂都跑掉，他們有時候會不分事情輕重緩急，永遠是照感覺來，加上個性直率，又不懂得看人臉色，常常說錯話讓空氣凝結都還在狀況外，非得要把話講清楚，他們才會短暫進入狀況。
(中時新聞網)
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