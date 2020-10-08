宇峻奧汀預計將於2020年10月下旬發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，於今日(10/6)宣布事前登錄突破20萬人，並介紹登錄送50連抽、滿隊SSR大放送…等超優惠福利。為感謝玩家熱烈支持，加碼抽官方限定周邊貓耳耳機，同時公開遊戲內堅強聲優陣容介紹，以及演繹台灣限定角色「獵豹坦克」的日本知名聲優──小倉唯，特別為指揮官們錄製的「潘朵拉的迴響 世界觀速唸大挑戰」，快來與可愛又火爆的潘朵拉少女們，一同穿梭時間線，逆轉注定毀滅的未來吧！

小倉唯速唸大挑戰影片

事前登錄20萬人突破！市價6000貓耳耳機加碼抽

事前登錄20萬人突破！市價6000貓耳耳機加碼抽

目前遊戲事前登錄20萬人已達標，將追加贈送指揮官們大量福利與資源，並介紹登錄送滿隊SSR急50連抽大放送優惠福利！同時，官方位感謝玩家們的熱烈支持，再次追加限量周邊──市價6000「Brookstone貓耳耳機 萊茵特製款」加碼抽！

此外，根據事前登錄人數追加贈送遊戲內道具的活動，目前確定將贈送以下獎勵，凡參加事前登錄的指揮官，將可在上線後領取以下開服優惠好禮，讓你的潘朵拉少女贏在起跑點！

●金幣*60000

●協調值(體力)*1200

●傢俱幣*3000

●SR潘朵拉任選卡*1

●專屬稱號：末日司令

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

《潘朵拉的迴響》將有超過200位以上軍武少女登場，陪伴指揮官度過末日爭戰，同時，將由日本知名聲優賦予少女們靈魂，包含鬼頭明里、小倉唯、水瀨祈、上坂堇…等堅強陣容，共同演繹性格各異的人形兵器「潘朵拉」，敬請期待！

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

日本知名聲優共同演繹人形軍武少女「潘朵拉」

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年10月下旬正式與玩家們見面，目前可透過雙平台搶先預約，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)