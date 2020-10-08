美國總統川普夫婦2日確診新冠肺炎，隔日首度透過影片露面，表示自己狀況良好並感謝大家支持；4日再度透過影片露面，狀況看來比前兩日好轉，更預言「我會回來」（I'll be back）；6日則直接發表「王者回歸」影片，宣布重返白宮。學者劉必榮指出，川普與民主黨拜登民調差距約10%，尚有翻盤可能；至於若川普敗選是否會不交出政權？以美國成熟的民主體制而言可能性不大，除非像2000年小布希跟民主黨高爾雙方得票差距極小，才有可能進入驗票與司法程序。

根據《中評社》專訪， 劉必榮分析，川普與拜登目前民調相差10%，尚有翻盤可能，對於川普而言，目前最重要的是身體狀況與經濟指數兩大因素。這也是為什麼川普亟欲營造「英雄」與「回歸」的形象，就是為向眾人宣示他的強壯與霸氣，也積極爭取15日登場的第二場辯論會表現；另外，經濟指數也是關鍵。

至於外界關注，若川普敗選會不會不交出政權？劉必榮認為，美國的民主體制成熟如此可能性不大，何況與川普同屬共和黨的參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），已在推特公開表示不會拒絕政權和平移交的重要性，可見川普如不接受敗選結果，恐怕連自家同志這關都過不了。

然而，劉必榮強調，2000年小布希與高爾票數差距極小，高爾本來想驗票，是後來放棄了才讓政權移交過程相對平靜；但要是歷史重演，難保川普不會堅持驗票，且耗時難以預料，甚至可能要進入司法程序，最終由最高法院來判定當選結果。

(中時新聞網)