第四屆玉山論壇今天舉辦，主題訂為「共同打造堅韌未來」。瑞典前總理畢爾德發表演說指出，「堅韌」必須有政治意義，能夠代表人民與信任的政治體制，當代來說就是「民主」。

畢爾德說，我們所有人都生活在一個艱難的時代，病毒深深影響我們，同時我們也看到地緣政治緊張上升。在歐洲，是修正主義的俄羅斯，還有一個益發獨斷且主導全球辯論的中國，以及憑心而論一個具破壞性的美國，世界各地的對抗與風險上升。

畢爾德表示，台灣從威權體制轉為民主，歷經和平政黨輪替，有自由開放經濟，這是令人驚訝的轉變，「希望這些訊息對尚未轉變者有所影響，不論在附近或遠方。」

畢爾德強調，「堅韌」必須有政治意義，能夠代表人民與信任的政治體制，當代來說就是「民主」。威權制度表面看起來強壯穩定，但歷史經驗告訴我們它非常脆弱，因為不得人民的信任，捍衛自由與民主也是堅韌的重要部分。

澳洲前總理滕博說，全世界有超過一百個國家的最大貿易夥伴是中國大陸，澳洲有三分之一出口總值到中國大陸，隨著中國大陸的經濟成長以及新興中產階級，中國大陸本應該轉化為更加自由民主的社會，正如過去台灣的轉變一般。

然而，中國大陸今日在中國共產黨統治之下，在國內變得更加極權專制，在國外變得更具侵略性。我們看到了上百萬穆斯林被拘禁，以及1997香港回歸之後發生的事情；對外，中國大陸利用經濟成果遂行政治影響，比如禁止觀光客到韓國、擱置澳洲牛肉進口，同時又透過一帶一路在海外基礎建設達到影響力。

(中時 )