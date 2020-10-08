竹山有間毛毯外銷美國的業者，主動聯繫公所捐贈上百條毛毯，希望讓老人家在重陽節感受滿滿溫暖。（竹山鎮公所提供／黃立杰南投傳真）

中秋節後馬上就是農曆九九重陽節的到來，竹山鎮公所10月7日開始緊鑼密鼓準備重陽節相關禮金的發送；除經濟幫助外，竹山鎮內更有毛毯外銷美國的業者，主動聯繫公所，捐贈上百條毛毯，希望讓老人家在入冬時，能感受到滿滿溫暖。

除了投縣府的重陽節禮金外，今年竹山鎮公所針對鎮內70歲以上長者加送800元，100歲的長者就加碼1萬元，不僅如此，公所貼心地針對90歲以上建康長者另外在贈送拐杖、臥鋪長者就贈送毛毯，要讓長輩在這屬於他們的日子感受到滿滿的愛。

發送時間從10月7日開始進行重陽節禮金發送，有資格的長者日前公所已經寄送通知單，收到通知單後，就可以攜帶身分證以及印章，依照通知單上面的時間到指定地點來領取。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮對於長者照顧關懷一直非常重視，除了各社區的關懷據點、長照服務外，也希望長輩過節的倍感溫馨，今年更感謝企業大力贊助毛毯。

此外，鎮內的土地公紫南宮也針對高齡長者祈福，啟動社區關懷和平日生活起居的定期看照，由此可知，住在竹山的老人家真的很幸福，也希望透過這些愛心，能讓他們長命百歲、平平安安；更讓社會看見、聽見高齡者的心聲。

(中時 )