日本銀行(BOJ)總裁黑田東彥周四指出，部分得力於財政和貨幣激勵措施，日本經濟已經開始復原，並且可能持續復甦。

另外由於油價的下跌，消費者物價將暫時下跌；然這些可能會隨著疫情對經濟衝擊的緩解而出現反彈，黑田在央行分行季度會議上指出，隨著新冠疫情在全球的影響減弱，國外經濟恢復穩定成長，日本經濟可能持續進一步的改善。

黑田的樂觀看法加強了市場預期，認為日銀將止步於新的刺激措施，而專注於現有的貸款計畫，為經濟注資。

黑田東彥認為，日本銀行體系仍維持穩定，然企業融資狀況依然吃緊。「央行將監控新冠疫情影響，有必要時將毫不遲疑地祭出額外的寬鬆」。

日本經濟在第二季出現創紀錄的萎縮幅度。市場預期，任何的復甦反彈都將是溫和的，特別是對第二波疫情的恐懼，消費者縮手導致需求低迷。

日本央行之前在三月和四月推出刺激措施，加速資產購買力道以及新的貸款方案，以緩解企業融資壓力，而此後的政策維持穩定。

(時報資訊)