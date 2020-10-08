智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子(6680)受步入淡季影響，2020年9月營收微升、但第三季營收「雙降」，不過前三季營收仍維持成長、續創同期新高。展望後市，公司對第四季營運審慎樂觀，預期全年營收仍可維持成長、改寫新高，並積極衝刺明年成長動能。

鑫創電子公布9月自結營收3199.7萬元，月增1.84％、年減15.53％，仍創同期次高。合計第三季營收9906.1萬元，季減10.06％、年減5.35％，亦創同期次高。累計前三季營收2.97億元、年增3.07％，仍續創同期新高。

鑫創電子去年專案洽談獲得斬獲，預計今年陸續出貨、挹注營運成長動能。不過，受新冠肺炎疫情使各國陸續封城防疫、並出現零組件短缺狀況，使首季成長動能受阻，所幸在訂單遞延出貨挹注下，第二季營運動能恢復，使上半年營收仍維持成長。

由於進入傳統淡季，鑫創電子第三季營收較第二季降溫。公司指出，新冠肺炎疫情雖使部分專案需求遞延，但亦使歐美警車、救護車等專案需求增加，大眾運輸相關專案需求維持，使前三季營收仍維持成長。

展望後市，由於尚有專案預計陸續出貨，鑫創電子對第四季營運維持審慎樂觀，預期全年營收可望維持成長表現。惟新台幣匯率強升，由於公司持有較多美元現金部位，預期帳面價值減損將影響獲利表現，但一旦美元止跌轉強即可望回沖。

此外，面板大廠友達積極拓展物聯網（IoT）垂直應用領域，攜手鑫創電子簽署合作備忘錄（MOU），未來在智慧交通領域將由鑫創電子擔任協力廠商，雙方共同提供汽車大廠系統解決方案，預期最快明年下半年導入新增專案，挹注營運成長動能。

(時報資訊)