隨著國際汽車大廠陸續復工後趕工出貨，汽車扣件廠恒耀(8349)9月營收9.05億元，創下一年半來新高，月增率23.46%，年增率5.12%，也是今年首月轉為年增。

歐美汽車大廠自第三季以來逐步回復正常生產，客戶重啟拉貨，恒耀第三季營收約24.17億元，比第二季谷底16.9億元成長近43%；上半年仍受疫情影響，恒耀1~9月營收61.1億元，年減17.7%。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，今年第一季營收約20億元，年減逾二成，由於第二季歐美疫情嚴峻，第二季營收降至16.9億元低點，單季轉虧。第三季營收明顯增溫，營運可望改善。

受到疫情影響，恒耀上半年營收36.96億元，年減約25.6%，上半年淨損4126萬元，每股淨損0.35元。

今年全球車市預估均衰退，使得恒耀今年營運將比去年下滑，公司持續布局新能源車，除了是TESLA供應鏈，在中國大陸也有8家新能源車客戶，預期隨著客戶新車款陸續量產，可望挹注廈門廠長期營收成長。

(時報資訊)