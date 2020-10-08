據住展雜誌統計，今年截至9月底為止，大台北地區首度公開的新建案共有273個(扣除重推案)，其中預售屋建案高達214個，占整體建案數量約7成8，創歷史新高。反觀今年首度開賣的新成屋建案(僅限首度公開的先建後售建案)僅占2成2，比例低到讓人不可置信的地步。住展雜誌研發長何世昌表示，由於預售初期付款相對輕鬆、轉手便利的緣故，成交相當熱絡，全台預售市場像「夯蕃薯」一樣熱呼呼。因此建商展開搶錢大作戰，紛紛加緊腳步推出新的預售屋建案搶攻這波買氣。

何世昌分析，預售屋與新成屋比例失衡，最主要原因還是與今年房地產景氣升溫有關。對自住客而言，預售屋初期付款較為輕鬆，不像買成屋得一口氣拿出二到三成自備款；對投資、置產客而言，資金槓桿可以開更大，錢滾錢的速度更快，且轉售程序比成屋相對簡便。其次，2015年到2018年上半年市場景氣不佳，籌備或動工的工地變少，也因此導致今年先建後售的成屋供給量偏低。

何世昌進一步指出，至於台北市預售比例比新北市更高的關鍵，是因為台北市對新成屋建案課徵「囤房稅」，但新北市則無，所以台北市多數建商寧願推預售屋案，儘量不推成屋案；就連過去主要走先建後售路線的老牌建商，大多因而改變經營模式，改推預售屋案。從這個趨勢來看，民眾若想買新成屋，可能要轉向買重推的餘屋案才有較多選擇了。

雙北市中，又以台北市預售屋建案所占比重衝到最高。北市今年前九個月，首度公開的新建案共96個，其中預售屋建案有83個，占比約86.5％，不僅比去年的75％明顯成長，更刷新史上新高紀錄。而同期新成屋建案比例，僅約13.5％。等於今年開賣的十個新建案，就有將近九個是預售屋案。

新北市今年前九個月，首度公開的新建案共177個，當中有131個為預售案，占比約74％；新成屋案則只有46個，占比約26％。雖然新北市預售屋占重沒有台北市那麼高，但也同樣刷新紀錄。

北市12個行政區中，大安、信義與南港等三區今年開賣的建案100％為預售屋案。另，大同、中山、士林預售屋案比例則達九成。今年唯一沒有預售屋案釋出的區域是萬華，只有一件小型成屋案推出。內湖則是預售屋案比例次低的區域，約為六成多，且成屋建案數有4個，是北市今年成屋案數最多的行政區；不過，4個成屋案中有3個是廠辦案，成屋住宅案僅有1個。

(時報資訊)