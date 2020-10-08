工作人員在埔里鎮地標「埔里酒廠」前的「中山路」段，栽植小巧可愛的麒麟花美化市容，埔里鎮公所持續打造「山城花卉」之美（黃立杰攝）

今年度農委會補助埔里辦理「2020埔里花卉風華再現」等活動，顯現埔里鎮花卉產業受到中央及地方重視，鎮公所也延續所長，於10月7日在著名地標「埔里酒廠」前種植「麒麟花卉」，盼能讓埔里園藝產業持續大放異彩。

麒麟花是一種多肉花卉，又名鐵海棠、蕃仔花、番仔剌，常用作盆栽、綠籬或庭園，尤適於旱燥地點綠化或美化。一般常見的麒麟花其實是它的苞葉，呈現磚紅色，苞葉形狀非常特別，有點像漏斗但卻更像塗有口紅之唇印。許多遊客常說埔里出美女，事實上，埔里花卉外銷是台灣經濟的亮點。

此外，埔里也是是通往清境、合歡山、日月潭等著名觀光樞紐，鎮內風格獨具，常常是觀光客、在地居民強力推薦的旅遊勝選。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧強調，埔里不僅僅是觀光勝地，也是農產、花卉的開發盛地，希望埔里鎮的特色產銷一定要試著被外界所看見，強化台灣之心的盛名。

埔里鎮長廖志城表示，為強化旅遊品質並持續地方創生觀光及產業推廣，埔里鎮公所延伸日前舉辦「埔里花卉風華再現」活動精神，將於交通要道「埔里酒廠」前「中山路段」，栽植2000株麒麟花美化埔里市區形象。

(中時 )