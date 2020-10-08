一度掀起電動機車熱潮的Gogoro，近來不少人發現路上突然變很少，有網友討論為何Gogoro今年突然賣不動了？引發熱議，不少機車族點出「致命敗筆」，並嗆聲早在去年就料想到會演變成這種結局。

中天新聞 買電動車補助新制催買氣

一名網友在PTT發文質疑，Gogoro補助還在，為何今年就賣不動了，衰退率會不會太高？原PO指出，2020的補助方案，環保署汰舊換新，油電都有補助，經濟部工業局的電動機車同樣有補助，最高10000元，好奇為何還是賣不動？

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛回應「補助變少，誘因就變少啊」、「去年就預測到了」、「早就說了，補助減少真的是電動機車敗筆阿」、「補助減少就是會有這情況...完全預想得到」；此外，還有網友認為，油價也有絕對關係，今年油價下跌，而且汽油機車不騎就不耗油，電動車不騎還是要算資費，根本是bug。

《NOWnews》報導，台灣智慧移動產業協會（SMAT）表示，電動機車銷售量衰退，可能與政府補助縮水有關，今年起工業局及環保署對新購電動機車的補助比去年減少6000元，預計 2021年之後補助還會再縮水。根據交通部統計，9月機車銷售，Gogoro領牌數有8199輛，市佔率只有7.9%，年增率大幅衰退26.6％。

(中時新聞網)