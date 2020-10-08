永豐餘集團龐大土地資產開發活化計畫將啟動！永豐餘投控（1907）7日代子公司「永豐資財」公告董事會通過更名為「永豐餘建設開發公司」議案，永豐餘建設開發法人董事代表人也換上永豐餘投控總經理蔡維力、營建開發事業部經理林容駿，並由蔡維力兼任永豐餘建設開發董事長。

永豐餘表示，此舉是考量公司未來營運策略。日前，永豐餘董事長何奕達在股東常會曾透露，資產活化將是永豐餘未來重要方向。法人研判，成立於1924年的永豐餘，在台灣累積龐大土地資產，過去少有大型開發計畫，未來可望由永豐餘建設開發公司促進資產活化。

目前永豐餘在全台擁有不少閒置舊廠房或土地資產，包括在桃園南崁、新北土城、高雄等地，以及台中豐原、台南造紙廠等。

永豐資財主要業務有永豐餘造紙公司紙類之分期付款交易，各類生產設備及機器之租賃與分期付款、汽車分期付款、期價交易等業務，以及不動產建築業，在中南部有一些小型透天厝等建案。

(工商 )