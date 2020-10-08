外媒引述知情人士透露，美國政府擔心兩家中國企業螞蟻集團、騰訊旗下的電子支付系統，會威脅到美國的國家安全，因此正在研究，是否限制上述兩家企業。有分析指，此舉可能導致中美緊張情勢升級，並影響螞蟻的「A＋H股」上市計畫。

路透報導援引外電消息，知情人士指出，最近幾周，美國高級官員加緊討論如何，以及是否要對螞蟻集團、騰訊的支付系統推出限制措施，但尚未作出最後決定。

一些美國高級官員於9月30日在白宮一場會議中曾討論，擔心螞蟻集團或其他中國金融科技平台，會在全球支付系統中占有主導地位，進而使中國政府可以藉此取得數以百萬計銀行業及其客戶的資料。但美國官員坦言，目前很難在法律上找到合理的方法進行限制，也尚未將此想法遞交給美國總統川普。

對此，螞蟻集團發言人表示，公司不知道美國政府內部有任何上述討論。螞蟻又指，公司的業務主要在中國，對公司在中國市場的增長前景感到興奮。螞蟻的使命是透過服務普通消費者和小企業，為經濟增長與創造就業機會做出貢獻。

市場稍早傳出，螞蟻集團在評估投資人初步意願後，在公司估值約2,500億美元以上的基礎上，尋求在中港兩地上市集資約350億美元。若螞蟻順利上市，集資總額將一舉超越沙烏地阿拉伯國家石油公司的294億美元，成為全球最大首次公開發行（IPO）。

(工商 )