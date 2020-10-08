台股仍是會有新投資標的出現。金管會主委黃天牧8日在立法院財委會表示，今年設定的上市櫃目標是52家，但可能會打八折，下半年審查速度加快，應還是有40家公司獲准上市櫃，同時金管會也將針對新創、中小企業，推出創新板市場。

立委賴士葆在財委會質詢時指出，今年到八月IPO家數才14家，進度落後，而全年目標到底能有幾家？

黃天牧回應，今年全年IPO家數大概會比目標52家打八折，即約有40家，但希望外界不必在數字上特別強調。

賴士葆則建議，如證交所EPS 4.8元、期交所則有5元多，是否讓證交所等比照國外交易所IPO掛牌，讓全民也可分享這樣的獲利成果。

黃天牧表示，國外如港交所有上市，但台灣證交所因為負有市場監視與監理功能，具監理機關功能，恐不適合上市，就像金管會亦不能上市一樣。

黃天牧也解釋，在全球祭出貨幣寬鬆政策下，需要錢的企業不見得要走IPO，所以會影響上市櫃家數，不過下半年上市櫃申請案會審得比較快，預估今年還是會有40家。

另外針對新的經濟結構，如新創事業，將調整以往上市的思維，作一些調整，針對新創或中小企業，推出新板市場。

立委郭國文表示，是否就是參考新加坡凱利板及英國AIM板？黃天牧回應「部分是」，至於會不會比照新加坡及英國設有保薦人制度，黃天牧表示「會考慮」，且會防範相關弊端。

(工商 )