台北市汀州路2016年間發生楊姓婦人墜樓命案，檢方調查發現，楊婦的馬姓女兒在案發前30小時，曾傳訊給牧師：「媽媽從樓梯上摔下來，關節都變形了，好可怕。」認定馬女見死不救，依遺棄致死罪將她起訴，但台北地院認為罪嫌不足，今判馬女無罪，可上訴。
檢警調查，60歲楊婦與兒子、女兒一同住在汀州路的百坪透天厝，經濟環境優渥，楊婦墜樓死亡後，兒女互控對方為了爭奪遺產，推媽媽墜樓謀害，但因楊婦遺體無外力侵害痕跡，檢警研判非他殺。
不過，檢警深入追查發現，1位與死者家屬熟識的牧師在案發前約30小時，收到馬女的簡訊稱：「媽媽從樓梯摔下來、關節都變形了，好可怕」等語，另經法醫中心證實，簡訊發送時間點楊婦仍有救治機會，馬女卻沒這麼做，因此遺棄致死罪將她起訴。
北院審理期間，馬女否認犯行，辯稱她傳的只是「惡夢簡訊」，一發現媽媽倒臥後就報警；牧師則證稱，馬女精神狀況一直都不太穩定，所以收到簡訊時並沒有多想，沒想到楊婦真的出事。
楊婦多年前帶馬女離家出走，2005年並向丈夫訴請離婚獲准，丈夫2011年間重病時，楊婦竟與馬女共謀，趁丈夫昏迷期間偽造再婚證明，企圖繼承遺產，2013年遭法院依偽造文書、使公務員不實登載罪，判母女倆各3月徒刑，緩刑2年，楊婦後來也在民事訴訟敗訴，確定沒有繼承權。
(中時 )
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