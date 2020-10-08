宜蘭縣一名男子在電子商務平台看到標榜「全實體矽膠性愛娃娃」，僅售2100元，賣方要求用私訊私下交易，並強調「非充氣娃娃」、「工廠直營」，俗料收貨後發現竟是模樣恐怖的充氣娃娃，憤而向宜蘭縣消保官王雅琳申訴，王雅琳說：「臉書跟LINE絕對不是購物平台，請大家麥擱買啊！」

該名消費者今天現身說法，他說，當貨物寄來時，一打開相當傻眼，「這東西連放在家裡我都會怕。」

王雅琳坦言，擔任消保官多年，是第一次接到買充氣娃娃的申訴案，也好奇對方為什麼會申訴？但消費者認為，發現太多人因為是情趣用品不敢申訴，才決定站出來，要大家不要被騙。

王雅琳表示，因為消費者採私下交易，購物平台不負責賠償，發公文給業者，但業者電話是空號，無法聯絡上，因調解不成立，該名消費者已去提告；去年宜蘭網購消費爭議有100餘件，今年統計到9月，也有100餘件，爭議件數增加可能也與疫情有關。

王雅琳嘆說，消費者都找不到債主，消保官也沒辦法找到，羊毛出在羊身上，「2000多塊怎麼可能買到矽膠娃娃？」

她指出，刑事局強調一頁式廣告是詐騙，但詐騙手法也在進化，還會有一個有模有樣的購物平台連結。她強調，民眾網購時要去有信譽的購物平台，且不要私下交易，才不會求助無門。

(中時 )