2020年Tiffany全新Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列即日起至10月28日在台北101及台南新光三越西門店展售；2020年Tiffany再次以卓越珠寶工藝完美復刻傳奇藝術大師Jean Schlumberger筆下萬物生命力，結合珍稀彩鑽共逾百件、總價值近20億華麗登台。

根據百貨業者指出，今年以來疫情衝擊零售業，但頂級珠寶銷售一再在台創造高成長傳奇，據悉光是周年慶以來，信義區百貨即傳出多張上億元大單，而中台灣、南台灣市場更傳出不少捷報，也因此近期包括LVMH集團、RICHEMONT集團等均陸續開辦各個高價珠寶展售會，SWATCH GROUP旗下HARRY WINSTON與各個高價表款亦不遑多，讓積極推新錶款帶動整體市場相當活絡。

Tiffany指出，Jean Schlumberger具代表的設計主題，包括植物花朵、異域飛鳥和海洋生靈活潑地呈現在珠寶之上，創作指標性的金線纏繞設計而成的花朵項鍊，高度展現自然界的奇幻色彩與彩寶和鑽石之間的完美結合；此外，鉑金與18K金的鑽石葉片項鍊也是一件Jean Schlumberger極具辨識度的獨特設計，均備受藏家關注。

(工商 )