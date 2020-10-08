喬山（1736）投資6億元的自動倉儲中心，8日正式啟用！喬山表示，自動倉儲中心位於台中總部廠區，總占地2,000坪，設置約1,000個貨架空間，藉由該中心的設立，引進自動化智慧物流系統，達成全球成品及服務零件快速供貨目標。

另外，所有倉儲集中後，公司可將原有廠內庫存空間釋出，設置全新的生產設備及產線，更可增加台灣製造基地30％產能。

喬山自動倉儲中心8日正式啟用，由喬山董事長羅崑泉、喬山副董事長何月欣等人，親自剪綵，包括財政部關務署台中關關務長劉莉莉，也親自蒞臨啟用典禮。

另外，所有倉儲集中後，可將原有廠內庫存空間釋出，設置全新的生產設備及產線，讓備料、生產、倉儲及物流等環節，加速自動化、智慧化，從傳統製造邁向高附加價值的智慧工廠。

喬山集團在台灣、上海、越南及美國，布建五個製造基地，各廠關鍵零件的研發及製造，也由自己掌握，不但製造全球化，可靈活調控各地產能，在美洲、歐洲、亞洲，皆設有倉儲配貨中心，以確保全球最短時間發貨及服務。

此次台灣自動倉儲中心正式啟用，除了更強化喬山集團在快速供貨的競爭優勢，更可增加台灣製造基地30％產能，持續深化台灣布局。另於今年甫投產的越南河內新廠，也全力擴增產線及產量，以因應家用市場的龐大需求。

喬山自結9月營收成長幅度高達43.7％，顯見健身市場需求的活絡，喬山亦為業界少數同時在商用及家用健身器材佈局完整的品牌公司，透過全球生產配置調節，將效能極大化，同時供應33個不同國家的行銷子公司，及世界各地客戶需求，為未來集團成長做好萬全的準備。

(工商 )