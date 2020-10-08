新竹縣一名范姓女子2018年在懷孕27周，早產生下女兒寧寧，當時寧寧僅815公克，為巴掌仙子，經東元綜合醫院治療，滿3公斤後出院，順利成長；而范女上月生下第二胎，懷孕時經婦產科醫師吳瓊惠評估，透過子宮頸環紮手術，足月生下兒子迪迪，體重3350克，還是姊姊的4倍。

巴掌仙子寧寧因出生體重僅有815公克，且因生理性脫水，體重一度下降到688公克，狀況危急，出生就在東元住院3個月，經兒科加護團隊細心照顧，滿3公斤後出院，如今已1歲又10個月，上月成為姊姊。

范姓女子特別感謝吳瓊惠的安胎處置，透過子宮頸環紮手術，降低早產風險，相比第一胎的膽戰心驚，此次懷孕8個月時還能出門旅遊放鬆心情。

吳瓊惠表示，曾有過早產經驗的婦女，再次早產機率也會提升，她於范女懷孕4個月時，安排子宮頸環紮手術，預防子宮頸擴張並加強拉力，並做好萬全準備，范女也十分配合各項安胎處置，不僅足月生產，剖腹後也能在產檯上與寶寶親密接觸、餵奶。

東元綜合醫院兒科部部長王昱程也指出，早產兒有潛在併發症，若初期未妥善照顧，恐留下終身後遺症，例如高度近視、肺部發育不良、腸壞死等，照顧早產兒也需跨科合作，並持續追蹤孩子的生長曲線及發展，若有發展遲緩也能及時轉介早療評估，讓孩子逐步追上同齡兒童的發展速度。

此外，東元綜合醫院提供24小時的「新生兒轉診外接服務」，由急重症新生兒專業照護團隊準備輸送型保溫箱、插管式或經鼻式呼吸器、血氧飽和度監視、急救藥物，可在20分鐘內坐救護車前往新生兒所在處，爭取新生兒的一線生機。該院也與林口長庚醫院合作，組成高危險妊娠評估團隊，共同守護媽媽及寶寶。

(中時 )