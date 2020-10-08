白宮高層周三淡化了推出更多新冠紓困措施的可能性，而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）雖再度痛斥美國總統川普退出全面協議談判之舉，但仍與財長討論了航空業的新一輪援助。

白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）周三向記者表示，「激勵案的談判已經結束」，呼應川普周二發布的消息。他在接受福斯新聞訪問時表示，政府支持採取較零散的做法幫助某些經濟領域。不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問時表示「這種方法可能也行不通」，「這可能是概率極低的事」。

川普周二在推特上突然宣布在大選前，停止與民主黨的新紓困案談判，但稍晚又推文力促國會通過航空業、小型企業與直接發放1200美元等數個紓困與激勵措施，並表示只要國會通過提供航空業新一輪250億美元金援的法案，他會立刻簽署。

佩洛西接受ABC訪問時表示，川普的推文是「努力挽回一個嚴重的錯誤」，但她不願直接回答是否將制定一個精簡的援助方案，並表示她仍偏好一個完整的版本。她表示：「對我們而言，達成這項協議真的很重要。」

不過，佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）在推特上表示，佩洛西周三晚間與美國財政部長穆努欽通過電話，討論了向航空業提供250億美元金援的個別援助法案。這項措施亦是民主黨上周試著推動的計畫之一。漢米爾並表示，穆努欽同意周四繼續討論。

至於川普建議發放振興支票，佩洛西在接受ABC訪問時表示「川普在談判中想要的，就是寄出一張印有他名字的支票」。

(時報資訊)