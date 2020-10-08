針對美商杜邦電子對公司及負責人提起訴訟，達邁(3645)表示，達邁擁有自己的專利，此次爭議的部分，公司已委由專業律師處理以維護公司及股東權益，對公司財務及業務無重大影響，由於第3季基期已高，第4季恐難超越第3季，但整體營運不看淡。

達邁今天公告，美商杜邦電子公司對公司及負責人提起訴訟，主張達邁侵害其中華民國第I519576號 「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」 發明專利云云，請求給付新台幣665萬元整、且自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

據了解，此次杜邦控告侵權產品為應用於美系品牌大廠手持產品軟板黑色PI膜，對此，達邁表示，達邁擁有自己的專利，此次爭議的部分，公司已委由專業律師處理，由於本案已進入訴訟程序，公司不予評論，以目前所得資訊，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。

受惠於旺季來臨，客戶訂單強勁，達邁9月合併營收達2.11億元，月增9.9%，年增60.51%，累計第3季合併營收為5.81億元，季增26.03%，為107年第3季以來新高，累計前9月合併營收為14.14億元，年成長6.26%。

達邁表示，由於公司屬上游材料，且第3季營運基期已高，第4季營運恐難超越第3季，但仍可望維持水準。

受到杜邦提告影響，達邁今天盤中股價逆勢走弱。

(時報資訊)