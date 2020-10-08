川普態度轉彎，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，刺激四大指數同步上揚，台股也在晶圓雙雄領漲下，指數開高走高，盤中漲點超過120點，指數回到9月21日這波修正的起點位置，預估成交金額2000億元。

由於聯電(2303)與台積電(2330)ADR大漲，台股今天開盤跳空上揚，並重回12800點之上，盤中聯電創下2004年4月以來新高，呈現價量齊揚強勁走勢，個股漲幅逾7％。台積電同步上揚，漲幅超過2％，重回450元之上，成為台股的領頭羊。

分析師指出，加權指數歷經9月中旬一波迅速下跌後在9月下旬反彈，加權指數、櫃買、電子與金融指數日KD指標皆轉為偏多的交叉向上，RSI指標都回到50的多方區之上，顯示短線整體技術面持續偏向多方。中期的周線來看，四大指數周KD指標約在50附近，中線格局仍在多空拉鋸，短線反彈後指數仍將遇到上方壓力。就整體技術面而言，短線跌深反彈過程中，昨天重回到所有均線之上，但同時也接近12900點以上的套牢區，操作上必須更加留意，而今天跳空缺口不回補，有機會續強挑戰前波高點。

(時報資訊)