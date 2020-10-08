桃園龍潭封路又一樁，竹源街8巷從鄉公所時期養護至今，近日被地主以私有名義刨除柏油，僅剩光禿禿一塊，讓巷內居民氣得跳腳。桃園市政府養護工程處指出，地主若不願公部門協助養護，可申請廢道或辦理行政救濟，不應蠻橫破壞道路，待公所拿出舊時養護證明，便能依法開罰及恢復路面使用。

此爭議位於龍潭區凌雲里竹窩子一處，洪姓住戶指出，巷道已有百年之久，末端雖僅有1戶居住，多年來人車行走相安無事，豈料趙姓地主施做水溝工程後，便一併刨除地面柏油，欲供通行的替代道路又坡陡難行，簡直像跟「死神搏鬥」；趙姓地主則喊冤，表示兩造經協調後，已撥用部分土地與商請公所協調水利地，成為新設道路，讓住戶通行。

市議員林昭賢獲報後邀集公所、工務局前來現勘，養護工程處道路行政科長謝馥揚表示，竹源街8巷寬3.15米，長40米，由於巷尾僅有1戶，不符既成道路認定要件，目前將請公所調出過往養護紀錄，證明此路段為公家管理，便能持續維持道路通行順暢。

謝馥揚強調，道路只要曾經公部門鋪設與養護，即使產權不屬公家，也不得隨意破壞，地主強挖路面行為已涉嫌刑法毀損公物罪，並可依市區道路條例、公路法處3到15萬罰鍰，加上阻礙當地道路交通，可依道路交通管理處罰條例處分，但仍待養護紀錄確認後才能進行。

(中時 )